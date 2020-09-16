«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج عالمي في رعاية الطفولة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في رعاية الطفل وتمكينه وتهيئة البيئة التعليمية والاجتماعية التي تصقل شخصيته وتوسع مداركه وتؤهله لمواكبة التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العصر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التميز التي نظمتها الجائزة ضمن البرنامج التعريفي للدورة الرابعة عشرة 20/21 بعنوان «التأليف التربوي للطفل»، وتحدث فيها الدكتور إبراهيم أمين عازم من جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان عضو لجنة التحكيم بالجائزة، وهدى محمود جمال من كليات التقنية العليا الفائزة بجائزة خليفة التربوية في الدورة الثالثة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز