تدريب مكثف في الذكاء الاصطناعي للمعلمين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تستعد وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية لإطلاق برنامج تدريبي مكثف في الذكاء الاصطناعي للمعلمين، لتزويدهم بتطبيقات وأدوات جديدة في مجال التعليم.

وتسعى وزارة التربية والتعليم، من خلال هذا البرنامج إعداد نواة تدريبية مختارة من المعلمين ليتم تأهيلهم بشكل مكثف على توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل وحتى ديسمبر 2020 ومن ثم إعداد حقائب تدريبية للمعلمين بشكل عام في المدارس من قبل النواة التدريبية في شهر يناير 2021 وحتى مارس 2021.

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاور تشمل مقدمة عن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأنظمة الرد التلقائي وعلم هندسة البيانات واستقراء المستقبل والتنقيب عن البيانات التعليمية وتطبيقات متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

ويشترط في المترشحين للمشاركة في البرنامج الإلمام باللغة الإنجليزية وتوفر معرفة أساسية بالبرمجة وحضور البرنامج كاملاً (20 ساعة تدريبية على MS Teams) وتسليم المهام كاملة (20 ساعة عمل) بالإضافة للالتزام بنقل المعرفة بعد التدريب للمعلمين في المدرسة في الفصل الثاني وموافقة مدير المدرسة أو من ينوب عنه.

وحددت الوزارة آخر موعد للترشح للبرنامج السبت المقبل، ومن ثم تعتزم الوزارة الوقوف على تقييم مرحلة أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدارس من أبريل 2021 وحتى يونيو 2021.

وأوضحت الوزارة أنها تسعي إلى إدخال كافة المستجدات في العملية التعليمية التي ترتكز على تطبيقات عالية الذكاء، وفتح المجال أمام المعلمين للولوج إلى عالم تربوي وتعليمي تكنولوجي بامتياز.

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