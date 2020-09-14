جامعة الشارقة تطرح برنامج ماجستير علوم الفضاء والفلك

المصدر: ​الشارقة – عصام الدين عوض

طرحت جامعة الشارقة برامجا لدرجة "ماجستير علوم الفضاء والفلك" والذي تم اعتماده مؤخرا من وزارة التربية والتعليم، حيث تطرحه الجامعة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وذلك بحسب الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والذي أكد أن فكرة طرح البرنامج جاءت من الأهمية القصوى التي أولتها الدولة إلى الدخول في ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك واستكشافها، وأن البرنامج يعتبر الأول من نوعه في الدولة، وتحتاجه أسواق العمل لديها لمواكبة علومه مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

اطلاع

وأشار مجول إلى قوة البرنامج نظرا لاستضافة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك له ما يتيح للباحثين الاطلاع والتدريب على التطبيقات العملية لأبحاثهم العلمية أثناء دراستهم والتي سوف تؤهلهم بقوة لميادين العمل ، مبينا أن التقدم الكبير الذي يشهده العالم في آفاق استكشاف الفضاء والفلك أعطى أهمية كبيرة للبرنامج، لذلك عملت جامعة الشارقة على إعداد البرنامج أكاديميا بصورة مدروسة بدقة شديدة تهدف إلى تعزيز وتطوير المعرفة الأكاديمية والمهنية للباحثين في علومه عن طريق تزويدهم بالمعرفة الكافية لفهم العالَم الفلكي والفيزيائي وكذلك مفاهيم علوم الفضاء، وتصور الهيكل العام للكون، إلى جانب تزويدهم بأساسيات المعرفة الفلكية المتقدمة في تكنولوجيا علوم الفضاء وسُبُل معالجة التحديات المستقبلية التي تواجه الإنسان في هذا المجال .

تزويد

وأضاف أن البرنامج سوف يزود الدارسين بالخبرة العملية في أبحاث علوم الفضاء وتطوير المشاريع المتعلقة بها وكيفية وإدارتها، بالإضافة إلى إعداد الدارسين وتهيئتهم وحثهم على الانخراط في البحوث العلمية المستقلة والتعاونية القائمة بين الجامعة والحكومة والقطاعات الصناعية تحت إشراف نخبة من العلماء والباحثين من أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الشارقة.

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