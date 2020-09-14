المجلس الوزاري للتنمية يعتمد التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة لـ 3 أعوام القادمة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة للأعوام الثلاثة المقبلة 2020-2022، في إطار تعزيز تكامل جهود منظومة التعليم في الدولة.

يهدف القرار إلى تحديد رؤية واضحة ودقيقة حول المسار الزمني لأيام الدراسة والتقويم المدرسي، بما يحقق التكامل بين الدور التعليمي للمدارس والدور التربوي الذي تلعبه الأسر، وفق أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال أيام التدريس.

وقد حدد القرار كافة التفاصيل المتعلقة بأيام التدريس وبداية كل عام دراسي سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم أو التي تطبق مناهج أخرى سواء الأجنبية والآسيوية، إلى جانب أيام الإجازات والحد الأدنى لأيام التمدرس في المدارس الخاصة.

وجاء التقويم الدراسي للسنوات الثلاث المقبلة، بعد دراسة مستفيضة واعتماد من مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وفق أفضل الممارسات المتبعة في العملية التعليمية ولتلبية احتياجات القطاع التعليمي وصولاً لتحقيق تعليم فعال وبما يحقق استقرار المجتمع.

تفصيلاً، نص القرار على تحديد بدء العام الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، سواء التي تطبق منهاج الوزارة أو المتبعة لمناهج أخرى لتكون بنفس التوقيت في كل عام دراسي، حيث حدد القرار بداية العام الدراسي 2020-2021 بتاريخ 30 أغسطس، وتاريخ 29 أغسطس لبدء العام الدراسي 2021-2022، وتاريخ 28 أغسطس لبدء العام الدراسي 2022-2023.

وألزم المجلس الوزاري للتنمية ضمن قرار اعتماد التقويم الدراسي الموحد، جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بغض النظر عن المنهاج المتبع بها، بمدة 3 أسابيع لإجازة الشتاء في كل عام دراسي، حيث تم تحديد إجازة الشتاء للعام الدراسي 2020-2021 لتكون خلال الفترة من 13 حتى 31 ديسمبر 2020، فيما حُددت الفترة نفسها للعام الدراسي 2021-2022 لتكون من 12 حتى 30 ديسمبر 2021، وللعام الدراسي 2022-2023 من 11 ديسمبر 2022 وحتى 1 يناير 2023.

وحدد القرار كذلك ضمن التقويم الدراسي عدد أيام إجازة الربيع، والتي تتضمن 3 أسابيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم وذلك في كل عام دراسي، حيث تبدأ الإجازة للعام الدراسي 2020-2021 يوم 28 مارس وتمتد حتى 15 إبريل 2021، وللعام الدراسي 2021-2022 بتاريخ 27 مارس وتمتد حتى 14 أبريل 2022، وللعام الدراسي 2022-2023 بتاريخ 26 مارس وتمتد حتى 13 إبريل 2023.

ومن جانب المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية، فحدد القرار اعتماد كل إمارة المرونة في اختيار مدة إجازة الربيع، بحيث تكون 3 أسابيع متصلة حسب التواريخ المحددة للمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، أو أسبوعين متصلين على أن تبدأ مع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، كما تلتزم بإضافة الأسبوع الثالث إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة خلال العام الدراسي.

من جانب آخر، حدد التقويم الدراسي عدد أيام التمدرس للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم في كل عام دراسي لتكون 188 يوما للعام الدراسي 2020-2021، وبمجموع 186 يوما للعام الدراسي 2021-2022، وللعام الدراسي 2022-2023 بإجمالي 188 يوما، إلى جانب إلزام جميع المدارس الخاصة التي لا تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس والمحددة بمجموع 182 يوما.

كما حدد القرار مدة إجازة الصيف لجميع المدارس في الدولة، سواء التي تتبع منهاج الوزارة أو غير المتبعة له بحيث لا تزيد عن 8.2 أسبوع في العام الدراسي.

كما استثنى القرار المناهج الآسيوية ذات التقويم المختلف /الهندي، الباكستاني، البنجلاديشي، الياباني/ من تطبيق بنود هذا القرار.

ويعزز القرار من تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة في كافة المراحل الدراسية في مختلف مدارس الدولة، ومواصلة عملية التطوير وقياس مستوى تحصيل الطلبة وتحقيق الاستقرار في سير العملية التعليمية ويراعي ظروف الأسر والمجتمع.

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