فتح باب التسجيل في «براعم المستقبل»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في مرحلة التمهيدي ضمن مشروع «براعم المستقبل» للعام الدراسي الجديد 2021-2020، عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، لجميع مواليد 2017 للمواطنين والوافدين، معتمدة «التعلم عن بعد» في هذه المرحلة بنسبة 100%، ويختص المشروع لدعم الطلبة أكاديمياً في مرحلة ما قبل الروضة من خلال برامج التعلم الذكي، وذلك انسجاماً مع استراتيجياتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة.

ويتضمن المشروع 3 محاور هي: «المعرفة والعلوم المتكاملة، والتخيل والروابط المنطقية، والسنع الإماراتي والأخلاق»، وهناك 3 مجالات رئيسية يتمحور حولها المنهج الدراسي لمرحلة ما قبل رياض الأطفال تشمل سلوك الطالب نحو التعلم، والتطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي، والمواد الدراسية التي توفر محتوى التعلم، وسجل فيه العام الماضي ما يقارب 15 ألف طفل، ويضم أكثر من 1000 فيديو لأنشطة إثرائية يمكن للطفل الاستفادة منها.

ويهدف المشروع إلى تنمية المهارات العقلية لدى الطفل، كالتحليل والتأمل والتفكير والابتكار وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتوسيع مداركه في مجالات التفكير والبحث والاستقصاء إلى جانب إثراء الحصيلة اللغوية والمعرفية لديه وضمان بناء علاقة قوية بين ولي الأمر والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لتقديم أفضل دعم للطفل في المنزل والمدرسة، فضلاً عن ضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال، وتعزز رحلة التعلم الفردية للطفل. كما يهدف المشروع إلى تزويد الطلبة بمنهج غني يثري مخيلتهم ويزودهم بالمعرفة والمهارات الجديدة التي ستساعدهم في مرحلة رياض الأطفال وخارج نطاق المدرسة وتنمية الحس الوطني والتراثي لدى الطفل من خلال تعريفه على سنع بلاده واعتزازه به.

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