انتظام طلبة الدفعة الثانية من برنامج ماجستير التربية الابتكارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن انتظام دراسة طلبة الدفعة الثانية من برنامج ماجستير التربية الابتكارية في جامعة الإمارات، والذي يُعد إحدة المبادرات التعليمية القيّمة في جهود المؤسسة من أجل رفد الميدان التربوي بمعلمين وقياديين في مجال التربية الابتكارية تم إعدادهم من أجل تعزيز ثقافة ومناهج الابتكار في المنظومة التعليمية في دولة الإمارات.

وعقدت المؤسسة بالتعاون مع جامعة الإمارات لقاءً تعريفياً في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، شهده كل من الدكتور خليفة السويدي، منسق برنامج ماجستير التربية الابتكارية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول اللقاء التعريف بأهداف ومخرجات برنامج ماجستير التربية الابتكارية، وشرحاً لمخرجات ومتطلبات المساقات، ومناقشة استفسارات الطلبة المنتسبين في البرنامج ويبلغ عددهم 21 طالباً وطالبة.

ويمثل البرنامج ثمرة تعاون بين جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بكلية التربية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، حيث تقدم مؤسسة حمدان منحاً دراسية كاملة لعدد 10 دارسين على الأقل كل عام للمعلمين والتربويين والقيادات التربوية من فئة المواطنين، وفق معايير واشتراطات من أهمها التميز الدراسي والوظيفي.

مكرمة

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على مكرمته في تقديم منح دراسية للطلبة في برنامج ماجستير التربية الابتكارية. وإن المؤسسة تمتلك رؤية استشرافية تحمل العديد من الآمال والطموحات من أجل دعم وزارة التربية والتعليم في النهوض بكامل المنظومة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى ترسيخ نموذج عالمي مبتكر للتعليم».

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