«الإسعاف» وجامعة دبي تبحثان التعاون في التدريب والتعليم المستمر

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وجامعة دبي سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة المجتمعية والتنسيق العلمي في مجالات التدريب والتعليم المستمر.

جاء ذلك خلال زيارة خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى جامعة دبي ولقائه الدكتور عيسى البستكي مدير الجامعة، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون التقني والعلمي في مجالات تحليل البيانات ودراسة علم الإحصاء ومبادئ الابتكار والتدريب والتعليم المستمر وإمكانية استقطاب طلبة وخريجي الجامعة للتدرب في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

واطلع وفد مؤسسة «إسعاف دبي»- الذي ضم عدداً من المسؤولين خلال الزيارة- على مرافق الجامعة والقاعات الدراسية ومراكز الأبحاث ومختبرات كل من الابتكار ومحمد بن راشد لعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن مشروع الجامعة الرائد لاستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي في إطار مبادرة «شمس دبي»، وبدأ تشغيله في نهاية يونيو الماضي من خلال إنشاء مظلات لمواقف السيارات تعمل بألواح الطاقة الشمسية وعددها 86 مظلة مزودة بألواح شمسية كهروضوئية. وأكد الدكتور عيسى البستكي حرص جامعة دبي على تطوير العلاقات الأكاديمية والبحثية مع القطاعين العام والخاص خدمة لأهداف الدولة الاستراتيجية لا سيما في ما يتعلق بالإبداع والتكنولوجيا وتقنية المعلومات.

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