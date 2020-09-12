جامعة الفلاح تستحدث كلية الآداب والعلوم الإنسانية

المصدر: دبي-وام

استحدثت جامعة الفلاح، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي «CAA»، والتي تضم برنامجين في البكالوريوس، بكالوريوس الآداب في الدراسات الإسلامية، وبكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها، وذلك مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2020 - 2021، وضمن سياسة التطوير والتحديث ومواكبة سوق العمل.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور عدي عريضة: إن سعي الجامعة للتميز والإبداع، وفتح تخصصات وبرامج جديدة، تواكب سوق الحاجة، هو لخدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن استحداث برنامج بكالوريوس الآداب في الدراسات الإسلامية، وبكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها، يهدف إلى خدمة اللغة العربية ونشر ثقافتها، ومد جسور التواصل الحضاري مع الشعوب العالمية والإسلامية، وتزويد الطالب بالمعرفة والعلم والمهارات والقيم والمفاهيم الإسلامية، وترسيخها في نفوس الدارسين، وتخريج طلبة يجمعون بين المعرفة والتطبيق العملي.

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الناصر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير برامجها، والتخصصات التي تطرحها، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومراعاة التخصصات التي تخدم مهن المستقبل، وتراعي جميع التحديات والأزمات، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم ونهضة المجتمع.

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