جامعة أم القيوين تتعاون في مجال الإعلام

المصدر: أم القيوين – البيان

وقعت جامعة أم القيوين اتفاقية تعاون مع شركة رايترز للإعلام في مجال الإنتاج الإعلامي، وبحث الجانبان إمكانية التدريب المهني لطلبة الجامعة وخريجيها في المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أول من أمس في مقر الجامعة، بحضور كوكبة من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث وقع الاتفاقية مدير جامعة أم القيوين الدكتور جلال حاتم، وبراء الحريري مدير شركة رايترز للإعلام الإعلامي.

وقال الدكتور جلال حاتم: إن الجامعة تسعى بشكل دائم لتعزيز شراكاتها، بهدف بناء استراتيجيات جديدة تناسب المرحلة الراهنة التي أصبح فيها الإعلام الجديد ركيزة أساسية لنجاح عمل الجهات والمؤسسات، وأضحى فيها استثمار الموارد البشرية في مقدمة الأولويات.

من جانبه، قال براء الحريري: نتشرف بأن نكون شركاء لجامعة أم القيوين التي تركت بصمتها وأثرها في المجال العلمي والمعرفي، ورفدت سوق العمل الإماراتي بمئات المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.

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