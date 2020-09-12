طلبة جامعة دبي يطوّرون ثلاجة ذكية

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

عمل طلبة من جامعة دبي على تطوير «ثلاجة ذكية» باستخدام تقنية المساعد الصوتي «أليكسا» من أمازون لتوليد التطبيقات الحديثة ومنصة التطوير التي تتيح قراءة محتويات الثلاجة من قاعدة البيانات التي قاموا بإنشائها.

مريم محمد

غيث بيطار

عائشة أحمد

أسماء الهاشمي

واستخدم الفريق المكون من 4 أعضاء، بمن في ذلك مدير المشروع غيث بيطار، والمبرمجة مريم محمد، والموثقة عائشة أحمد، ومحللة النظام أسماء الهاشمي، تقنية قارئ تحديد الترددات اللاسلكية لبناء قاعدة بياناتهم وكذلك لقراءة الأسماء والأصناف والوصفات المتوافرة في الثلاجة. كما قاموا بإنشاء موقع رقمي وتطبيق لتتبع الطلبات التي يطلبها المستخدمون من خلال أوامرهم الصوتية وإنشاء رسائل إلكترونية تلقائية مع تفاصيل الطلب بما في ذلك السعر والكمية. وأشرف الدكتور سامي المنياوي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة على هذا البرنامج الذي يسمح لأي شخص بأن يتفاعل مع الثلاجة الذكية من خلال أسئلة متعددة مثل ماذا يوجد في ثلاجتي؟ ما الذي ينقص ثلاجتي؟ ما الذي يمكنني طهيه «بناءً على العناصر المتوافرة»؟ أريد أن أطلب الطلبات الناقصة.

إعداد

وقال رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي: إن الهدف الرئيس للجامعة هو إعداد جيل المستقبل لحياتهم المهنية وتزويدهم المهارات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق.

وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يركزون على تعليم الطلبة كيفية تسويق أفكارهم وليس فقط إكمال مشاريعهم أو مهامهم الجامعية. وأضاف البستكي: «نحن ندرب طلبتنا ليكونوا قادة ورواداً في مجال الأعمال المهنية».

وفي هذا الصدد، قال مدير المشروع بيطار: لقد أدخلنا بطاقات وشيفرات رقمية في أماكن مختلفة داخل الثلاجة وقمنا بتمييز كل علامة بعناصر محددة مثل الموز والحليب والفراولة وما إلى ذلك.

وأضاف إنه بهذه الطريقة تمكنا من تطوير وبرمجة الرموز التي تربط قاعدة البيانات الخاصة بنا بالثلاجة الذكية بشكل مستمر إلى جانب جهاز المساعد الصوتي.

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