صندوق الوطن يطلق الحلقة الأولى من «موهبتنا الإرشادية» للجامعات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق الوطن الحلقة الأولى من برامج موهبتنا الإرشادية للتقديم على الجامعات وتستمر ثلاثة أسابيع بهدف دعم طلبة المدارس الثانوية الإماراتيين الموهوبين لتحديد مساراتهم الأكاديمية للتقديم لمرحلة التعليم العالي في أفضل الجامعات في العالم، ما يعزز استراتيجية الصندوق في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة يقود مسيرة التقدم في كافة المجالات.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن، إننا في الصندوق نهدف إلى تحقيق رؤية الحكومة في تمكين أبناء الدولة من خلال توفير فرص النمو والتطور وإطلاق العنان لإمكاناتهم ومهاراتهم المختلفة للمساهمة في تنمية وازدهار الدولة، ومن خلال مبادرة «موهبتنا» نسعى إلى اكتشاف 2000 طالب موهوب ورعاية 500 منهم على الأقل من خلال برامجنا الإثرائية المختلفة والعمل على إتاحة الفرصة لهم للدراسة في أفضل الجامعات في العالم.

وتابع أن برنامج الإعداد للجامعات يهدف إلى تدريب وتوجيه طلاب «موهبتنا» الذين يلتحقون بالصفين الحادي عشر والثاني عشر وذلك من خلال تعريفهم بعملية التقديم للجامعات ومساعدتهم في تحديد التخصصات التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم الأكاديمية وزيادة الوعي بفرص المنح الدراسية المتاحة فضلاً عن تبادل الخبرات من خريجي الجامعات المتفوقين.

وبهدف الاستعداد المبكر لعملية التقديم للالتحاق بأفضل الجامعات في العالم يشارك في البرنامج 60 طالباً وطالبة موهوبين من مختلف أنحاء الدولة من خلال تدريب مكثف يمتد لثلاثة أسابيع، حيث يشاركون في ورش عمل حول عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات كما تشمل موضوعات ورش العمل اختيار الجامعة المناسبة والدورات والبرامج وإعداد السيرة الذاتية والتدريب على الاختبارات الموحدة مثل «سات» وكتابة البحوث.

ويخصص البرنامج يوماً لتسليط الضوء على فرص البعثات والمنح الدراسية المتاحة لمواطني دولة الإمارات للدراسة في خارج وداخل الدولة بحضور ممثلي مكاتب البعثات من الشركاء الحكوميين منهم وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الرئاسة ودائرة التعليم والمعرفة وشرطة أبوظبي و«أدنوك» وجهاز أبوظبي للاستثمار والمركز الوطني للأرصاد ومركز محمد بن راشد للفضاء.

وحول الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الوطن في مجال دعم المواهب، قال الرائد عبدالله صالح الجنيبي رئيس قسم الاستقطاب في شرطة أبوظبي: نحرص في شرطة أبوظبي على استقطاب أفضل المواهب الإماراتية والاستثمار في قدراتهم بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والإبداع ومن هنا تنطلق شراكتنا مع صندوق في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الإماراتية وتوفير كافة سبل الدعم لهم من خلال برنامج المنح والبعثات المميز التابع لشرطة أبوظبي.

إعداد

وقال فهد العامري من ديوان ولي عهد أبوظبي إن مشاركته في برنامج الإعداد للجامعات التابع لمبادرة موهبتنا تأتي من إيماني الراسخ بأهمية الاستثمار في المواهب الإماراتية التي تعد اللبنة الأساسية في عملية التقدم والتطور التي تشهدها دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام.

برنامج

يعد برنامج الإعداد للجامعات جزءاً من مبادرة «موهبتنا» التي تعنى باكتشاف الشباب ذوي الموهبة الذهنية العالية في دولة الإمارات ورعاية مواهبهم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج المتخصصة التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم.

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