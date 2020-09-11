الجامعة القاسمية تبحث التعاون مع «بريفيان» الأرمينية

المصدر: الشارقة - وام

بحث الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، خلال لقاء افتراضي مع وفد جامعة بريفيان الحكومية بأرمينيا أوجه التعاون الأكاديمي، وتنسيق العمل بين الجامعتين. وأطلع الدكتور رشاد سالم وفد جامعة بريفيان خلال اللقاء الافتراضي على ما تزخر به الجامعة القاسمية من مقومات علمية، وعنايتها الكبيرة بنشر وسطية الإسلام وسماحته في كلياتها.

حضر اللقاء من جامعة بريفيان الدكتور هايك كوشاريان رئيس الدراسات العربية في جامعة بريفيان، والدكتور آرثر أستاذ مساعد في دائرة السلك الدبلوماسي والاتصال، إلى جانب المهندسة أحلام راشد السلامي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات في أرمينيا، وعلي الكتبي من دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، ومن الجامعة القاسمية الدكتور حسن الملخ القائم بأعمال عميد كلية الآداب، والدكتور محمد الشيخ مدير مركز اللغات، وعلي النقبي مسؤول العلاقات العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز