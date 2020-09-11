تعاون بين جامعة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة- وام

بحث الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة مع وفد من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة سبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية والجامعة، والاستفادة من خبرات جامعة الشارقة في المجالات المختلفة. تم التركيز خلال اللقاء على التعاون في مجالات الامتحانات، والمناقشات العلمية لرسائل الدراسات العليا،والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وإقامة المؤتمرات العلمية.

حضر الاجتماع الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور عصام الدين عجمي، عميد ضمان الجودة والفعالية المؤسسية والاعتماد الأكاديمي، والدكتور رأفت العوضي، عميد كلية الدراسات العليا، وضم وفد الأكاديمية المقدم جمال أحمد الشحي نائب مدير إدارة كلية الضباط، والمقدم الدكتور باسم حسن النقبي، رئيس قسم التعليم والدراسات العليا، والمقدم الدكتور أحمد غانم الشامسي رئيس قسم شؤون الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز