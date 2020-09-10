«التربية» توجّه المدارس الخاصة بتقليص حصص «التعلم عن بعد»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بتقليص عدد الحصص ومراعاة أوقات عمل أولياء الأمور، خلال فترة جائحة (كوفيد 19)، وفي المدارس الحكومية حددت الوزارة مواعيد معينة لحصص التعلم عن بعد، وأخرى للتعليم المباشر، بحسب ما أفادت به الدكتورة رابعة السميطي، الوكيلة المساعدة لقطاع تحسين الأداء في الوزارة.

وقالت فوزية غريب، الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ماضية في متابعة تلقي الطلبة التعليم عن بعد، لضمان استمرارية تقديم الخدمة سواء من المدارس أو سواء انتظامهم الطلبة في العملية التعليمية. وأضافت: إن الوزارة أكدت أهمية تفعيل الكاميرات خلال عملية التعليم سواء من جانب المعلم أو الطالب، وتم تدريب الهيئات التدريسية على عملية الاتصال فيما بينها وبين الطالب، بالإضافة إلى كل الأمور التكنولوجية. وحول وجود فترتين للعملية التعليمية (صباحية ومسائية) قالت إن الوزارة وضعت خطة دراسية وعلينا التقيد بها نظراً لارتباطها بالمقررات الدراسية وعملية التدريس، فحرصت الوزارة أن تقوم بتخصيص حصص مسائية للتعلم الذاتي أو بمشاركة المعلم، وذلك حتى لا يكون هناك إخفاق في مستويات طلبة المدرسة الإماراتية، وخصوصاً أن طلبة الدولة يشاركون في الاختبارات الدولية والإقليمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز