إطلاق مبادرة العودة الآمنة للمدارس في ظل «كوفيد 19»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة مبادرة «العودة الآمنة للمدارس» بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومنطقة الشارقة التعليمية، بهدف تأهيل الطلاب للعودة للمدارس في ظل جائحة (كوفيد 19)، وتذكير الطلاب بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة للوقاية من فيروس «كورونا»، لضمان سلامتهم، وذلك تحقيقاً لرؤيتها الرامية إلى الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار.

تعاون

وقال الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة إن الهيئة تسعى للتعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية في سبيل تحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من المخاطر، تحقيقاً لرؤيتها بالوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت المبادرة تماشياً مع دليل العودة للمدارس في ظل جائحة (كوفيد19) الذي أطلقته هيئة الشارقة للتعليم الخاص، للعمل به في مدارس إمارة الشارقة، والذي يوضح إجراءات السلامة في المدارس للحد من انتشار الفيروس وإدارة المخاطر، وتوعية الأبناء وتدريبهم على الإجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحددها المنشأة التعليمية، مع توجيه الطالب بضرورة الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية طوال فترة وجوده في المنشأة التعليمية والحافلة.

كما أوضح المهندس عبدالله الماجدي مدير معهد التدريب الوقائي بهيئة الوقاية والسلامة، ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19» من قبل مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في المدارس، إذ هنالك سلسلة من الإجراءات التشغيلية والإدارية التي تضمن عودة طلابنا إلى بيئة تعليمية آمنة تواكب أعلى معايير الصحة والسلامة وكافة المتطلبات الصادرة عن الهيئات التنظيمية المعنية، الأمر الذي يسهم في تطوير العملية التعليمية ويعزز الإنتاجية ومستوى التحصيل الدراسي والمعرفي والابتكار وإعداد قادة المستقبل بما يرتقي بمخرجات التعليم وإيجاد جيل مبتكر.

وأضاف أن الإجراءات تشمل اشتراطات التعقيم الدوري، والالتزام بالتباعد الجسدي، إلى جانب متطلبات الحماية الشخصية، والمواصلات والغذاء، إذ يضم الدليل كافة الجوانب المهمة للوقاية من مخاطر الفيروس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز