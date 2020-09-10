8 مدارس في رأس الخيمة تفوز بجائزة فرق حماة البيئة الطلابية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، عن فوز 8 مدارس في جائزة فرق حماة البيئة الطلابية في دورتها الثالثة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، تعزيزاً لرؤية الأجندة الوطنية للدولة 2021 في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيقاً للرؤية التنموية لإمارة رأس الخيمة 2030 وتوجهاتها الاستراتيجية تحت محور الاستدامة، حيث تلقت الهيئة 36 مشاركة لفئتي المدارس والمشاركات الفردية.

وأكد الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام الهيئة، أن المدارس المشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة بفئتيها الرئيستين بلغ عددها 23 مدرسة، وبلغ عدد الطلاب المشاركين في فرق حماة البيئة الطلابية 447 طالباً وطالبة، وقامت الهيئة بالمساهمة في توفير الزي البيئي الموحد لهم، و500 شجرة محلية مجاناً بناءً على طلب إدارات المدارس المشاركة في الجائزة. وأضاف إن مخرجات مبادرات فرق حماة البيئة المشاركة في الجائزة لهذا العام قد تميزت بالتنوع والثراء، حيث بلغ عدد الفعاليات البيئية التي تم تنظيمها ما يقارب 90 فعالية بيئية متنوعة.

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