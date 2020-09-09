تمديد التعلم عن بعد في المدارس الخاصة بالشارقة لأسبوعين

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تمديد التعلم عن بُعد لجميع المراحل في المدارس الخاصة في الإمارة، لأسبوعين آخرين اعتباراً من الأحد القادم الموافق 13 سبتمبر وحتى الخميس 24 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كوفيد - 19.

وقد تلقى طلاب المدارس الخاصة في الشارقة بجميع المراحل الدراسية تعليمهم عن بعد خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020-2021، وذلك بناءً على القرار السابق الصادر عن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص بالإمارة، حيث أكدا على متابعتهما المستمرة لتطورات الوضع ميدانياً، حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي.

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