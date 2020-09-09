برنامج إعداد العلماء الإماراتيين الشباب في أبوظبي يبدأ العام الدراسي الجديد

المصدر: (أبوظبي- وام)

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» العام الدراسي الجديد لطلبة «برنامج إعداد العلماء الإماراتيين الشباب» في أبوظبي بحضور جميع الطلبة والأساتذة والمشرفين الأكاديميين بالبرنامج.

وقال معالي الشيخ بن بيه خلال محاضرة افتراضية؛ حول«المحددات المنهجية للتعامل مع النصوص الشرعية» إن من أهم المحددات المنهجية للتعامل مع النصوص الشرعية، النظرة الشمولية للنصوص، التي تعتبر الشريعة كلها بمنزلة النص الواحد مستعرضاً أمثلة تطبيقية عدة من الفقه الإسلامي حول كيفية الجمع بين النصوص وآليات الترجيح بينها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز