فحوصات «كورونا» لطلاب المدارس الحكومية والخاصة في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

كشفت منطقة رأس الخيمة الطبية عن بدء إجراء فحوصات كورونا لطلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصف السابع وحتى الثاني عشر، وذلك خلال يومي 9 – 10 سبتمبر الجاري، وذلك بتخصيص 5 مراكز لاستقبال طلبة العام الدراسي 2020 – 2021.

وأكدت المنطقة، أن برنامج الفحوصات يأتي ضمن سلسلة البرامج التي تنفذها تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبدعم القيادة الرشيدة، حيث تم التنسيق مع مديري المدارس وأولياء الأمور لاستقبال الطلبة في مركز أرض المعارض من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، والصالة الرياضية بمنطقة الظيت الجنوبي من الساعة 8.30 صباحاً وحتى الرابعة عصراً، ومركز الرمس الصحي ومركز كدرة الصحي ومركز المنيعي الصحي من 7.30 صباحاً وحتى 2.30 عصراً.

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