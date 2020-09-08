دورة مكثفة حول تقنيات تدريس «العربية» للأجانب

المصدر: (دبي - البيان )

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن إطلاق الدورة المكثفة «تقنيات تدريس اللغة العربية للأجانب» عن بعد، من 14 وحتى 16 سبتمبر الجاري، من إعداد معلمة المركز جوزيل جاميروفا، وذلك في إطار خطة المركز الاستراتيجية للبرامج والفعاليات التي تستهدف الجاليات من مختلف الأعراق والأديان.

وأشارت شمسة بن شفيع، رئيس قسم شؤون الدارسين، إلى أن تنفيذ مثل هذه الدورات المكثّفة ستمكن المركز من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجاليات المتواجدة على أرض هذا الوطن، مؤكدة أنه من الواجب تقديم كل الدعم لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة للتواصل والتآلف، مؤكدة أن تعلم اللغة العربية سيكون تجربة فريدة للجاليات، الأمر الذي سيشجعهم على فهم الحضارة العربية والإسلامية.

الجدير بالذكر أن الدورة ستقام عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، باللغة الإنجليزية من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

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