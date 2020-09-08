200 زيارة للمدارس رصدت مخالفات بالتباعد وإجراءات الحافلات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

كشفت الدكتورة رابعة السميطي، الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء في وزارة التربية والتعليم، عن تنفيذ فرق الرقابة بالوزارة، أكثر من 200 زيارة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، 2020-2021، والتي تم من خلالها رصد عدد من المخالفات والتحديات، والتي تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي أثناء دخول وخروج الطلبة من المدارس، وعدم الالتزام بقياس درجة حرارة الطلبة، بالإضافة إلى رصد أمور تتعلق بالتزام المدارس بالإجراءات الخاصة بالحافلات المدرسية، من خلال توزيع أعداد الطلبة فيها.

جاء ذلك من خلال برنامج «العالم في مواجهة كورونا»، على قناة الإمارات، للحديث عن انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020/‏2021.

وشددت الوزارة على الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الخاصة بفتح المدارس، مؤكده أنها لن تتهاون في عدم الالتزام، لأنها تضع صحة وسلامة الطلبة أولى أولياتها.

وقالت السميطي: إن الوزارة مستمرة في تنظيم عمليات الرقابة الميدانية، للحد من المخالفات، موضحة أن خيار التعليم عن بعد، متاح ومتوفر لدى أولياء الأمور، سواء في المدارس الحكومية والخاصة، وهذا التوجه، جاء بعدما استطلعت الوزارة آراء أولياء الأمور، وجاءت نتيجة الاستطلاع، أن عدداً كبيراً منهم، لديهم الرغبة في التعلم عن بعد.

أما بالنسبة للمدارس الخاصة، وجهت الوزارة رسالة لها، لتقييم أنفسها لاختيار طريقة التعليم المناسبة، وفقاً لمواردها ومصادرها، فمنها الذي اختار تقديم التعليم بشكل كامل عن بعد، وذلك بالاتفاق على فترة محددة مع وزارة التربية، ومنها من أبدى استعداده لاستئناف الدراسة وفقاً للتعليم الهجين.

وأوضحت أن الوزارة تعتزم إجراء فحص كوفيد 19، كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للطلبة، لافتة إلى أن الوزارة رصدت فرحة الطلبة بالعودة إلى مقاعد الدراسة، حيث باشر نحو 25 % من الطلبة بالدراسة خلال الأسبوع الأول والثاني من العام الجديد، ونعتزم زيادة النسبة من 30 إلى 50 %، اعتباراً من يوم 13 سبتمبر المقبل .

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