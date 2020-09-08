مديرو مدارس في الشارقة: 90 % التزام الطلبة بـ«التعلّم عن بعد»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة أن الأسبوع الأول من عملية «التعلم عن بعد» شهد نجاحاً كبيراً ونسبة حضور تجاوزت الـ 90% من الطلبة، الذين تفاعلوا مع العملية التعليمية، ومع الحصص الدراسية بصورة جيدة دون ثغرات فنية تذكر، لافتين إلى أن هناك تحديات تواجه بعض إدارات المدارس تتمثل في عدم التزام بعض أولياء الأمور بسداد الرسوم الدراسية في الوقت المحدد.

وقال إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة في الشارقة وعجمان: «إن مبادرة التعليم «عن بعد» شهدت في أسبوعها الأول نجاحاً ملحوظاً ونسبة حضور تجاوزت 90%، وتجربة الفصل الدراسي الأخير من العام الماضي كان لها أثر كبير في إنجاح عملية التعلم عن بعد دون ثغرات تذكر، كما أن هناك دورات تدريبية مكثفة للمعلمين، لإكسابهم المهارات اللازمة حتى يؤدوا واجباتهم على أكمل وجه، وبين أن نسبة التسجيل في المدارس الـ 5، التي تديرها المدرسة تعد جيدة، كما أنه تقديراً لظروف أولياء الأمور منحت المدرسة حسومات تبلغ 20 مليون درهم في المدارس الـ5، إضافة إلى تقديم تسهيلات مختلفة في دفع الرسوم».

و قال حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة: «إن تجربة التعلم عن بعد في الأسبوع الأول من العام الجاري سارت بصورة مُرضية وحضور كثيف من الطلبة، كما تم تشكيل فريق عمل لمتابعة سير التعلم عن بعد".

وفي السياق ذاته أكد أمين النظامي مدير مدرسة فيكتوريا الإنجليزية بالشارقة: «إن إدارة المدرسة بدأت العام الدراسي بالتعلم عن بعد بصورة سلسلة، وذلك من خلال تهيئة البيئة التعليمية المحفزة للطلبة، حيث تم منح الهيئة التعليمية والإدارية دورات تدريبية مكثفة في كيفية التدريس عن بعد، لافتاً إلى ضرورة تعاون أولياء الأمور مع إدارات المدارس في ما يتعلق بالرسوم الدراسية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز