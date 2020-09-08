مذكرة لتقديم برامج اجتماعية للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة التربية والتعليم، يوم أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الأسرية بهدف تقديم حزم من الدعم والخدمات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور إلى جانب المعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين.

وقع المذكرة من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، ومن جانب مؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي، المدير العام للمؤسسة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

وقالت الشامسي، إن المذكرة تأتي في سياق الحرص على مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الأسري بالدولة .

إيجابية

وأشارت مريم الرميثي، إلى أن المذكرة خطوة إيجابية نحو ترجمة رؤية ورسالة الطرفين في الاهتمام بالأسرة وخدمة المجتمع.

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