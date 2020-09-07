وزارة التربية تنفِّذ أكثر من 200 زيارة رقابية للمدارس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت الدكتورة رابعة السميطي، الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء في وزارة التربية والتعليم، عن تنفيذ فرق الرقابة بالوزارة أكثر من 200 زيارة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2020-2021، التي تم من خلالها رصد عدد من المخالفات والتحديات المتمثلة في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي أثناء دخول وخروج الطلبة من المدارس، وعدم الالتزام بقياس درجه حرارة الطلبة، إضافة إلى رصد أمور تتعلق بالتزام المدارس بالإجراءات الخاصة بالحافلات المدرسية من خلال توزيع اعداد الطلبة فيها.

جاء ذلك من خلال برنامج "العالم في مواجهة كورونا "على قناة الإمارات، للحديث عن انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وشددت الوزارة على الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الخاصة بفتح المدارس، مؤكدةً أنها لن تتهاون في عدم الالتزام، لأنها تضع صحة وسلامة الطلبة على رأس أولياتها.

وقالت السميطي إن الوزارة مستمرة في تنظيم عمليات الرقابة الميدانية للحد من المخالفات، موضحةً أن خيار التعليم عن بعد متاح ومتوافر لدى أولياء الأمور.

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