«التربية» تجري اختبارات لتحديد مستوى الطلبة في «الإنجليزية»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

بدأت وزارة التربية والتعليم إجراء اختبارات تحديد مستوى لكل طلبة المدرسة الإماراتية، وكل المراحل المختلفة، في مادة اللغة الإنجليزية، بهدف قياس المستويات الفعلية للطلبة، وذلك خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وضمنت الوزارة الاختبار في الخطة الدراسية لمادة اللغة الإنجليزية لتجنب التأخير في الخطة.

وأكدت الوزارة أهمية خوض جميع الطلبة هذا الاختبار، وذلك من خلال تعميم صادر منها للمدارس وحصلت «البيان» على نسخة منه، موضحة أن هذه الاختبارات ليست تقييمية، حيث لم يتلق الطلبة النتائج عنها، ولن يتم احتسابها في شهادتهم الدراسية، وإنما هي لتحديد مستويات الدراسة، التي يجب أن يدرسها كل طالب، ويحتوي الاختبار .

ويؤكد الفيديو المرفق مع التعميم الإلكتروني الموجه من الوزارة إلى المدارس أنه يوجد نموذجان للاختبار على الطالب حل النموذجين معاً، ولا يتم الاكتفاء بحل اختبار واحد فقط، ويجب على كل طالب إجراء هذا الاختبار خلال الموعد المحدد في الفصل الدراسي الأول حتى تتمكن المدرسة من تحديد المستوى المناسب لكل طالب.

وسيتم عقد الاختبار بشكل فردي من قبل المعلم لطلبة الصف الأول إما بشكل مباشر وإما من خلال النظام التعليمي للوزارة، أما للصفوف من الصف الثاني إلى الصف الرابع سيكون اختبار تحديد المستوى عن بعد عبر منصة SwiftAssess، وسيتم توفير الدعم للطلبة غير القادرين على استخدام المنصة، فيما يؤدي طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر الاختبارات عبر هذه المنصة، حيث تم وضع جميع امتحانات تحديد المستوى .

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