مواصلات الإمارات تطلق فيلماً إرشادياً بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي – البيان

في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19»؛ أطلقت مواصلات الإمارات فيلماً توعوياً إرشادياً قصيراً وبثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردو)، تحت عنوان «القواعد الإرشادية والوقائية في حافلات نقل الطلاب (كوفيد 19)»، حول الإجراءات الاحترازية، التي طبقتها على متن حافلاتها المخصصة لنقل الطلبة، ويأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وأفاد خالد شكر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات؛ «إن الفيلم الإرشادي القصير يأتي استكمالاً للجهود الاحترازية والإجراءات الواسعة، التي بذلتها الشركة وتتويجاً لها، ويأتي ضمن سعيها الحثيث والدائم لتعزيز سلامة المتعاملين والعاملين، وضمان سلامة العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين والمستفيدين، لا سيما طلبة المدارس».

وأضاف مدير إدارة البيئة والسلامة والسلامة المهنية؛ إن الفيلم يتضمن رسوماً كارتونية متحركة إيضاحية بتقنية «تو دي 2D»، وهو موجه لكل من الطلبة وذويهم في جميع المراحل الدراسية والجامعية، إضافة لسائق الحافلة ومشرفة النقل والسلامة فيها، حيث يقدم سلسلة من المعلومات التفصيلية بأسلوب سهل ومبتكر حول التدابير الاحترازية والإجراءات والمهام الواجب اتباعها حيال كل عملية على متن الحافلة لا سيما اشتراطات الصعود إلى الحافلة، وكيفية الجلوس والترجل منها، ومهام كل من السائق ومشرفة السلامة في هذه الظروف الاستثنائية، والتي جرى وضعها بناء على التوجيهات والاشتراطات المعمول بها على الصعيد المحلي، وكذلك أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في مجال الاحترازات الخاصة بعمليات النقل المدرسي.

ودعا شكر أفراد الجمهور وخصوصاً الطلبة وذويهم والمعنيين في نقل الطلبة إلى متابعة الفيلم بتمعن، مشدداً على أهمية التعاون من قبل ذوي والطلبة، وذلك عبر توجيه أبنائهم لضمان تطبيق ما جاء في الفيلم الإرشادي على النحو الأمثل، لافتاً إلى قيام الشركة بنشره بشكل واسع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، على «تويتر وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب»، والتي يمكن لرواد تلك المنصات متابعتها على العنوان: @EmiratesTrans، علاوة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمواصلات الإمارات.

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