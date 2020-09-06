ترخيص مدرستين خاصتين بمنطقتي الرحمانية والعزرة بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن ترخيص مدرستين جديدتين في إمارة الشارقة، خلال العام الدراسي 2020/2021، وهما مدرسة الابتكار العلمي الخاصة، ومدرسة مسار الخاصة، ويأتي افتتاح المدرستين، ترجمة للواقع التعليمي المتميز، الذي تشهده إمارة الشارقة، وتعزيزاً لمكانتها، حيث تحتضن الإمارة نحو 115 مدرسة خاصة، توفر بيئة تعليمية متطورة، بمخرجات تعليمية ذات مقاييس دولية.

وتقع مدرسة الابتكار العلمي الخاصة، التي تعتمد المنهج البريطاني، في منطقة الرحمانية بالشارقة، وهي مرخصة لتسجيل الطلبة من السنة التأسيسية الأولى إلى السنة الثالثة عشرة، فيما تقع مدرسة مسار الخاصة، وتعتمد المنهج الأمريكي، في منطقة العزرة، وهي مرخصة لتسجيل الطلبة من الروضة الأولى إلى الصف الثاني عشر.

استثمار

وقال علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «تعتبر إمارة الشارقة بيئة تعليمية جاذبة للاستثمار في التعليم، ووجهة للجهات التي تبحث عن مخرجات تعليمية بمعايير دولية، نظراً للتجربة الطويلة، والخبرات الكثيرة التي تمتلكها، حيث توفر مدارس الإمارة أدوات تعليمية بجودة عالية، وأساليب غير تقليدية، بهدف تخريج أجيال فاعلة ومؤثرة في الحراك التنموي في شتى المجالات».

وأضاف الحوسني «إن افتتاح هاتين المدرستين، يعد إضافة نوعية إلى منظومة المدارس التي تنتشر في الإمارة، والتي تحتضن العديد من المؤسسات التعليمية ذات السمعة والمكانة الدولية. إذ سترفد المدرستان اللتان انضمتا إلى منصتنا التعليمية في الإمارة، المنظومة التربوية والتعليمية، بأدوات وأساليب تعليمية وتربوية فريدة ومتنوعة، وتبشر بمخرجات ومنتجات تعليمية متطورة».

زيارات

وأعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي أنهت تنفيذ جميع الفحوصات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد كوفيد 19، للعاملين في المدارس الخاصة بالإمارة، عن بدء العام الدراسي، من خلال تطبيق نظام التعلم عن بعد لجميع الطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة، ولمدة أسبوعين، سيتم خلالها عمل الفحوصات للطلبة الذين اختاروا نظام التعلم الهجين، أو التعلم المباشر، ممن يبلغون من العمر 12 عاماً فما فوق، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما ستقوم فرق مختصة من الهيئة، وجهات أخرى، مثل بلدية الشارقة، وهيئة الوقاية والسلامة، ومجلس الشارقة للتعليم، بعمل زيارات رقابية، للوقوف على جاهزية المدارس، ومدى التزامها بتطبيق جميع الإجراءات، والتدابير الاحترازية، التي ذكرت في الدليل الإرشادي لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة، والذي تم تعميمه على المدارس الخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز