«التربية» تدعو المجتمع لمشاركة انطباعاته عن سير الدراسة

المصدر: دبي - البيان

دعا معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، لمشاركة المجتمع انطباعاته الأولية عن سير الدراسة بعد مرور أسبوع على بدئها من أجل التحسين والتطوير وتحمل المسؤولية. ودون معاليه في حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد مرور أسبوع على بدء الدراسة بشقيها التعلم الاعتيادي بالمدرسة، والتعلم عن بُعد ندعوكم جميعاً لمشاركتنا انطباعاتكم الأولية عن سير الدراسة، آراؤكم محل اهتمام ودراسة.. وتشكل لنا عوناً في التحسين والتطوير.. كلنا شركاء في المسؤولية، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة». ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً من قبل الأسر والمدارس، معبرين عن سعادتهم بمشاركة أفكارهم، بما يعود على الطالب بالمنفعة.

وكان أكثر مليون طالب وطالبة في مدارس الدولة المختلفة قد بدأوا عامهم الدراسي 2020 - 2021 بهمة ونشاط وروح إيجابية، وسط التزام تام من قبل الكادر التعليمي والإداري في المدارس، وكذا أولياء الأمور والطلبة في التعامل مع المتطلبات الاحترازية من فيروس «كوفيد19».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز