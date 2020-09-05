«نيويورك أبوظبي»: عمل الخير عند الطلاب أبرز مكتسبات أزمة «كورونا»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكدت جامعة نيويورك أبوظبي أن أزمة فيروس «كوفيد 19» غيرت كثيراً من سلوك الطلاب وأصبحوا أكثر رغبة في العطاء والتطوع وعمل الخير.

وأوضحت الدكتورة فيدرانا ملادينا، أخصائية علم النفس السريري وكبيرة مستشاري جودة الحياة، وقائدة فريق الاستشارة في المركز الصحي بجامعة نيويورك أبوظبي - بمناسبة احتفاء دولة الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق 5 من سبتمبر كل عام - أن الناس شعروا عموماً بأنهم أكثر ارتباطاً بسبب الخطر الجماعي الذي وجدنا أنفسنا فيه بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، فشعرنا بمزيد من التضامن والإنسانية المشتركة أكثر من قبل بطريقة ما، وعلى الرغم من حقيقة أنه علينا البقاء متباعدين للحفاظ على صحتنا، فإن الوباء جعلنا نشعر جميعاً بمزيد من الوحدة والتقدير لبعضنا البعض.

وقالت: العطاء للآخرين يعطي لحياتنا معنى، ويجعلنا نشعر بأننا أكثر فائدة ويساعدنا بأن ننظر لأنفسنا بشكل أفضل، كما أن مساعدة الآخرين من الممكن أن تكون بمثابة عامل إلهاء إيجابي يمنحنا استراحة من مشاكلنا ومخاوفنا الشخصية.

وحول العمل الخيري وكيف يساعد العطاء ومساعدة الآخرين في تحسين الصحة العقلية للطلاب وتأثير ذلك على مستويات السعادة والرضا، أكدت الدكتورة فيدرانا ملادينا أن العطاء ومساعدة الآخرين له أثر إيجابي عميق على صحة الطلاب، وخاصة الصحة العقلية، كما أن الأنشطة المتعلقة بالعطاء تسهم في رفع المستوى العام للسعادة، وتؤثر أيضاً على نظامنا العصبي بشكل يشبه تأثير مضادات الاكتئاب.

وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من الطرق للعمل الخيري وخاصة في دولة الإمارات، ولا يهم حجم العطاء وشكله، ولكن الأهم من ذلك النوايا الطيبة للإنسان وهدف كل متطوع أو طالب من عمل الخير، والأفضل طبعاً أن نعطي كل ما نستطيع، دون التأثير على صحتنا الشخصية، وأن نعطي بطريقة مفيدة ومقبولة لمن يتلقى المساعدة.

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