تعاون بحثي بين «جامعة خليفة» وشركة لوكهيد مارتن

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة لوكهيد مارتن، المتخصصة في مجال الطيران والأمن والتكنولوجيا، أمس، مذكرة تفاهم مع للتعاون في مبادرات بحثية وأكاديمية، ستسهم في تعزيز مستوى تنمية رأس المال البشري والتكنولوجيا في الإمارات.

ووقع المذكرة افتراضياً كل من الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، والدكتور ستيفن ووكر، نائب الرئيس ومدير قسم التكنولوجيا في شركة لوكهيد مارتن، والتي تحدد جوانب الاهتمام المشترك، من أجل دعم المساعي البحثية لشركة لوكهيد مارتن والمساهمة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.

وتعد هذه المذكرة الأولى، ضمن سلسلة من الاتفاقيات الرسمية المفترض إبرامها بين لوكهيد مارتن، وجامعة خليفة في سبيل رفد المنطقة بمهندسين ذوي مهارات عالية في مجال الطيران والدفاع والتكنولوجيا والأمن.

تطوير

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «ستسهم شراكتنا مع شركة لوكهيد مارتن، والمتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة في مجال الطيران، في تطوير المهارات والقدرات المحلية، من خلال التعاونات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما ستتيح لنا فرصة الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية. وهذا هو نهج جامعة خليفة في إعداد الشباب الإماراتي، وتطوير قدراتهم في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع الطيران، ما سيعود بالفائدة على الدولة، من خلال تعزيز عملية التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة في أبوظبي والإمارات بشكل عام».

وقال ستيفن ووكر، خلفاً لمارلين هيوسون، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية في لوكهيد مارتن: «نلتزم في شركة لوكهيد مارتن بالعمل سوياً مع الكليات والجامعات، من أجل دعم الأولويات الاستراتيجية لعملائنا. وتعتبر جامعة خليفة أحد شركائنا الاستراتيجيين، بوصفها مؤسسة بحثية مرموقة ومساهم رئيسي في تنفيذ رؤية الإمارات الرامية إلى إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة. ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيسهم في دعم المهن ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطوير المنظومة البحثية في البلاد، وإتاحة فرص فريدة على صعيد أنشطة البحث والتطوير».

وبحسب مذكرة التفاهم ستقوم كل من لوكهيد مارتن وجامعة خليفة باستكشاف فرص التعاون المتاحة، بإشراف الهيئة التدريسية في الجامعة، ضمن مجالات الأنظمة الذكية والتحكم الذاتي وعلم الإلكترونيات الدقيقة والمواد الإنشائية والحرارية وبحوث الطيران، بالإضافة إلى بحث سبل التبادل المعرفي، من خلال نشر البحوث وتطوير المواد الأكاديمية وتقييمها.

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