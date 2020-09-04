«راشد لأصحاب الهمم» يستعد لاستقبال الطلبة

المصدر: دبي ــ البيان

أكد مركز راشد لأصحاب الهمم، جاهزيته لاستقبال طلبته مع بدء العام الأكاديمي الجديد، مشيرا إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة، لحماية طلبة المركز من فيروس كورونا المستجد، وأشارت إدارة المركز إلى إنها قامت في الآونة الأخيرة بعمليات تعقيم شاملة لكافة مرافق المركز، وأدواته، بالإضافة إلى تعقيم كافة السيارات التابعة له، إلى جانب فحص كافة موظفي المركز.

وقالت مريم عثمان، المدير العام للمركز: «مع نهاية العام الدراسي الماضي، واجهنا جميعاً خطر انتشار فيروس كورونا، وتمكنا من الانتصار عليه بفضل التزامنا جميعاً بالإجراءات الاحترازية، والتوجيهات الصادرة عن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة، الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس، وها نحن نعود مجدداً إلى أروقة المركز، بعد إنجاز عمليات التعقيم الخاصة بمرافقه، وإجراء الفحوصات اللازمة لكافة موظفي المركز».

وأشارت مريم عثمان، إلى أن إدارة المركز، قامت أخيراً بتركيب بوابات التعقيم الخاصة، وذلك لضمان دخول آمن إلى المركز. وبينت مريم انه تم إجراء فحوصات (PCR) لكافة موظفي المركز بالتعاون مع مجموعة التداوي الطبية. وتوجهت في هذا السياق بالشكر الجزيل إلى مروان إبراهيم حاجي ناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة التداوي الطبية، على دعمه المستمر للمركز.

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