«مرور دبي» توزّع عبوات تعقيم وكمامات على عدد من المدارس

المصدر: دبي - البيان

وزّعت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عبوات تحوي مواد تعقيم وكمامات وواقيات مختلفة على عدد من المدارس في الإمارة، حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية، وذلك في إطار جهودها التوعوية لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19).

وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، إن إدارة الحملات والتوعية المرورية حرصت على توفير المعدات اللازمة لحماية كافة عناصر المنظومة التعليمية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية تفادياً لحدوث إصابات أو عدوى بين الطلبة.

وشدد العقيد بن سويدان على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، حماية للشخص لنفسه وللآخرين، إلى جانب تنظيف الأسطح وتعقيمها، وفي حالة الاشتباه بأحد الأشخاص وظهور الأعراض عليه من ارتفاع في درجة الحرارة وغيره، لا بد من عزله عن الآخرين والاتصال فوراً بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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