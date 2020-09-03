«التربية» تفتح باب تسجيل الطلبة في «مدارس التسامح»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التسجيل للطلبة في مدارس التسامح، التي تستهدف أبناء الأسر ذات الدخل المحدود من المقيمين في إمارة أبوظبي (مدينتي أبوظبي والعين).

وصنفت استمارة تسجيل الطلبة، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، الحالات التي يمكنها الاستفادة من تلك المبادرة، من أيتام وأبناء سجناء وأبناء المطلقات والمهجورات، أو من أصحاب الدخل الضعيف فقط. وتتطلب تعبئة الاستمارة عبر الموقع:

https:/‏‏/‏‏parentsshare.moe.gov.ae/‏‏tlrnc/‏‏NewRequest/‏‏،

إدخال بيانات الطالب والمدينة والجنسية والمدرسة التي كان يدرس فيها، إذا وجدت، والصف وتاريخ الميلاد، ورقم الطالب، في حال كان مقيداً في مدرسة سابقة، تتبع وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى رقم الهوية.

كما تضمنت الاستمارة وضع بيانات ولي الأمر (الأب والأم)، أو المعيل، بشكل إلزامي، لإتمام الطلب، وعليه أن يفصح عن مكان العمل والوظيفة والدخل الشهري (إن وجد)، وقيمة بدل رسوم تعليم مدفوعة من جهة العمل، وعدد أفراد الأسرة مع الوالدين، ما عدا الأبناء الموظفين أو المتزوجين. إلى ذلك، خاطبت وزارة التربية والتعليم، المدارس الحكومية لتقييم الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وإصدار التقرير الأسبوعي للعودة الآمنة لطلبة المدرسة الإماراتية.

ونصت التوجيهات الخاصة بإصدار تقارير أسبوعية والصادرة عن الوزارة، على أن يقوم مدير المدرسة برفع تقرير دوري في نهاية كل أسبوع وفق المجموعات المقسمة عن أهم التحديات التي واجهته والحالة الصحية لطلبة المدرسة لمدير النطاق، ومن ثم يتولى مدير النطاق جمع التقارير على مستوى نطاقه، وعن أهم التحديات على مستوى النطاق والحالة الصحية للطلبة لمدير المجلس التعليمي، ويتولى المجلس رفعه لوكيل الوزارة، والذي بدورة يقوم بعقد لقاء افتراضي أسبوعياً مع مديري المجالس التعليمية لمناقشة التقارير الأسبوعية، ووضع مقترحات وحلول للتحديات التي واجهت المدارس. وكانت الوزارة وضعت سيناريوهات للتعليم للعام الدراسي الجديد، وكان أفضلها وفق استطلاعات الرأي للميدان التربوي، «التعليم الهجين».

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