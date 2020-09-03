تحديد شروط الاستثناء من الانتظام الدراسي بالجامعات الخارجية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم آلية الحصول على استثناء من الانتظام الدراسي للطلبة المستمرين في الدراسة بالجامعات الخارجية، وذلك حرصاً منها على سير عملية التعليم والتعلم للطلبة الدارسين في الجامعات خارج الدولة، ورغبة منها في خلق قنوات تواصل فعالة مع هذه الفئة، في ظل أزمة فيروس «كورونا».

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن تقديم طلب الاستثناء خلال فترة انتشار فيروس (كوفيد 19) يشترط توفير كشف الدرجات للسنوات الدراسية، التي تم دراستها من قبل الطالب في بلد الدراسة، وتوفير مدة الانتظام لكل عام دراسي، إرفاق كشف الدخول والخروج من الهيئة الاتحادية للإقامة والجنسية، وذلك عبر البريد الإلكتروني ifada@moe.gov.ae.

وشددت الوزارة على أن الاستثناء من مدة الانتظام بالدراسة في ظل الجائحة يكون عند انتهاء الطلبة الدارسين في جامعات خارج الدولة من السنة الأكاديمية وليس الفصل الأكاديمي، وعلى الطالب إرفاق مستندات عدة منها رسالة توضح أسباب طلب الاستثناء، ورسالة أخرى من الجامعة موضح فيها آلية الدراسة المعتمدة لديها، خلال فترة انتشار فيروس «كورونا». وأوضحت الوزارة في دليل إجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء «كورونا»، الذي اعتمدته أخيراً، المحددات العامة لأنشطة مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، في حالات الخطورة المختلفة.

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