جامعة الشارقة تستقبل 15 ألف طالب في «التعليم المدمج»

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة أن الجامعة استقبلت أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بالتعليم المدمج بمختلف كلياتها، وأقسامها العلمية والأدبية، لبدء فصل الخريف للعام الأكاديمي 2020/‏‏ 2021، وذلك من خلال منصاتها التعليمية الافتراضية الحديثة أو من خلال وجود طلبة الجامعة لحضور المقررات العملية، حيث سيستمر نظام التعلم عن بُعد، بالتوازي مع حضور الطلبة للجامعة لحضور المقررات والتجارب العلمية العملية، مع التأكيد على أن يكون ذلك في أضيق الحدود وضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل المختبرات.

وقال مدير جامعة الشارقة إنه بداية الأسبوع الجاري تم البدء في الدراسة للعام الأكاديمي 2020 - 2021 لطلبة البكالوريوس في كل التخصصات (عن بعد)، وذلك باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي وجهت بها وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وللحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا»، مبيناً أن الدراسة في الدراسات العليا سوف تبدأ الأسبوع المقبل، كما أن المساقات النظرية بجامعة الشارقة سواء على مستوى الدراسات العليا أو البكالريوس سوف يكون فيها التعلم (عن بعد) في خريف 2020– 2021، أما مساقات المختبرات العملية والفنية والاستديوهات والمختبرات الإكلينيكية السريرية الطبية ومشاريع التخرج والتدريب الإكلينيكي بالمستشفيات سوف تكون الدراسة فيها (هجين) لبعض الدروس داخل القاعات الدراسية أو عن طريق المحاكاة بنسب تتراوح ما بين 30- 50%، آخذين بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة.

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