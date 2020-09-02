«التربية» تفتح باب تسجيل الطلبة في «مدارس التسامح»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل للطلبة في مدارس التسامح، التي تستهدف أبناء الأسر ذات الدخل المحدود من المقيمين في إمارة أبوظبي (مدينتا أبوظبي والعين).

وصنفت استمارة تسجيل الطلبة، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، الحالات التي يمكنها الاستفادة من تلك المبادرة، من أيتام وأبناء سجناء وأبناء المطلقات والمهجورات، أو من أصحاب الدخل الضعيف فقط.

وتتطلب تعبئة الاستمارة عبر الموقع: https://parentsshare.moe.gov.ae/tlrnc/NewRequest/ ، إدخال بيانات الطالب والمدينة والجنسية والمدرسة التي كان يدرس فيها اذا وجدت، والصف وتاريخ الميلاد، ورقم الطالب في حال كان مقيداً في مدرسة سابقة تتبع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى رقم الهوية.

كما تضمنت الاستمارة وضع بيانات ولي الأمر (الأب والأم) أو المعيل بشكل إلزامي، لإتمام الطلب، وعليه أن يفصح عن مكان العمل والوظيفة والدخل الشهري (إن وجد)، وقيمة بدل رسوم تعليم مدفوعة من جهة العمل، وعدد أفراد الأسرة مع الوالدين ما عدا الأبناء الموظفين أو المتزوجين، مع ضرورة التأكد من وجود الأبناء داخل الدولة.

كما اشتملت الاستمارة على أهمية استيفاء كافة المستندات المطلوبة وتحديد الالتزامات الشهرية من قيمة القسط الشهري بالأرقام لإيجار المسكن والقسط البنكي الشهري، وإرفاق جواز سفر الأب والأم ساري المفعول وهويات جميع أفراد الاسرة، وآخر بطاقة درجات للطالب (إن وجد).

بالإضافة إلى إقرار الإعالة من دائرة القضاء في حال الأسرة ذات المعيل، أو إقرار الحضانة من دائرة القضاء في حالات الطلاق أو الهجران، وشهادة وفاة أحد الوالدين أو كليهما في حالات الطلبة الأيتام، وإقرار من المحكمة بالطلاق يوضح النفقة في حالات الطلاق.

فضلاً عن إرفاق عقد إيجار المسكن موثق يوضح قيمة الإيجار أو إقرار من المحكمة في حال عقد الإيجار غير موثق، وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر متتالية، وشهادة راتب للشخص المعيل وإقرار حالة في حال عدم العمل، وإرفاق ما يثبت قيمة بدل رسوم التعليم من جهة العمل.

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