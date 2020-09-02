وزير التربية: حزمة إجراءات لسلامة الطلبة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن صحة الطلاب وسلامتهم أولوية قصوى تتعاون مؤسسات الدولة كافة من أجل الحفاظ عليها، وقال إن الوزارة استطاعت استكمال العام الدراسي الماضي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة وبفضل تعاون الأطراف المعنية كافة.

وأعلن معاليه أن نحو مليون ومئتين وسبعين ألف طالب استأنفوا الدراسة في مراحل التعليم المختلفة بواقع 130 ألف طالب في التعليم العالي، ومليون ومئة وأربعين ألف طالب في التعليم العام، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت نظاماً تعليمياً هجيناً يمزج بين التعليم عن بعد والحضور الفعلي، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ تجربة محاكاة واقعية لدوام الطلبة في المدارس للتعرف إلى التحديات وفرص التحسين.

وأوضح أن استراتيجية استئناف الدراسة تقوم على مجموعة متكاملة من المحاور التي تضمن صحة الجميع عبر تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية داخل وخارج المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب.

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إجراءات وقائية في المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب



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