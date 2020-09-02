جامعة الإمارات للطيران توفّر استشارات مباشرة عن برامجها

المصدر: دبي - البيان

أكدت جامعة الإمارات للطيران أنها توفر استشارات مباشرة تتيح للطلبة المهتمين وأولياء أمورهم الاجتماع مع فريق القبول بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المشورة والتوجيه حول مختلف المواضيع المتعلقة بالدراسة، ويقدم فريق الجامعة للطلبة المحتملين معلومات مفصلة حول طريقة التقديم والبرامج والدورات، بالإضافة إلى الإقامة والرسوم.

ومن جهة أخرى، تقدم الجامعة أيضاً «حزمة دراسية»، توفر مزايا مالية ودعماً للطلبة، وتتضمن الحزمة توفيراً بنسبة 20% على تكاليف الإقامة الجامعية، وخصماً بنسبة 15% على رسوم البرنامج الدراسي.

إلى ذلك، شارك أكثر من 350 من الطلبة في 13 يوماً مفتوحاً افتراضياً نظمتها الجامعة خلال الفترة من 2 يونيو و25 أغسطس، حيث أتاح مسؤولو الجامعة فرصاً أمام الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم للاطلاع على مجموعة واسعة من الدورات والبرامج التي توفرها.

ويبدأ فصل الخريف الدراسي في 6 سبتمبر، ويسبق ذلك فعاليات تعريفية للطلبة الجدد اليوم وغداً.

فرصة مثالية

وقال الدكتور أحمد آل علي، مدير الجامعة: الأيام المفتوحة فرصة مثالية أمام الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم لمعرفة المزيد عن الجامعة والبرامج والمرافق والإقامة.

وقد دفعتنا جائحة «كوفيد 19» لاكتشاف وسائل جديدة من أجل البقاء على تواصل مع طلبتنا الحاليين، وتعريف الطلبة الجدد على برامجنا. وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته الأيام المفتوحة الافتراضية، فإننا لا نزال مستمرين في استقبال الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم في استشاراتنا الافتراضية المباشرة (1-2-1).

%30

تقدم جامعة الإمارات للطيران للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد أسرهم المباشرين منحة دراسية خاصة بنسبة %30 في جميع البرامج اعتباراً من سبتمبر 2020، وذلك تقديراً لمساهماتهم وجهودهم.

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