جامعة دبي تصدر شهادات الخريجين عبر «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

وقعت جامعة دبي، اتفاقية مع شركة سمارت ورلد، وذلك من أجل تطوير بروتوكول للشهادات الرقمية يعتمد على تقنية البلوك تشين.

وتسمح منصة الشهادات المضادة للتزوير هذه بأن تقوم الجامعة بإصدار شهادات رقمية مشفّرة ومحمية، علاوة على إنشاء وتسجيل الشهادات الأكاديمية المعتمدة والتحقق منها بشكل آمن بواسطة منصة الويب وتطبيق على الهاتف المحمول.

وتعتبر مبادرة «شهادة» متوافقة مع استراتيجية البلوك تشين، الخاصة بالإمارات، التي تم إطلاقها في أبريل من العام 2018 بهدف تحويل 50% من المعاملات الحكومية إلى منصة البلوك تشين بحلول العام 2021.

ويسمح هذا الحل لجامعة دبي بالتمتع بإنشاء وتوليد وإصدار فعّال للشهادات الأكاديمية المعتمدة عبر البلوك تشين. وأكد المسؤولون في جامعة دبي أن الجامعة بصدد نشر ما يزيد على 2.000 شهادة معتمدة للخريجين على منصة البلوك تشين.

وقال الدكتور عيسى بستكي رئيس الجامعة إن الخدمة الإلكترونية متاحة لكل خريجي الجامعة، علاوة على أصحاب العمل. ويمكن للطلاب والخريجين الآن الوصول بسرعة وسهولة إلى شهاداتهم الإلكترونية المعتمدة عبر منصة ذات استجابة عالية.

وذلك باستعمال الهوية واسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم ضمن جامعة دبي، فيما يمكن لأصحاب العمل الوصول إلى التحقق من الشهادات الإلكترونية المعتمدة عبر الموقع: https:/‏/‏certify.ud.ac.ae بدوره، قال عبد القادر علي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ورلد: «سيعمل حل البلوك تشين الذي قمنا بنشره على تعزيز تجربة أصحاب المصلحة في جامعة دبي وتوفير التكاليف، ودعم الاقتصاد الأخضر».

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