جامعة أبوظبي تطلق مبادرات مجتمعية افتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جامعة أبوظبي سلسلة محاضرات ودورات افتراضية، ضمن مبادرتها «نستثمر في مجتمعنا». وقدمت الجامعة 80 ورشة وندوة علمية نقاشية استهدفت المعلمين والعاملين في القطاع الأكاديمي ووفرت لهم الإرشاد والتوجيه للطلبة الذين يستعدون للالتحاق بأي من برامج التعليم العالي.

وأتاحت ورش العمل المجانية فرصة للمشاركين لتعزيز مهاراتهم التقنية والتجارية والشخصية من خلال استعراضها لجملة من الموضوعات بما في ذلك كيفية التحضير للاختبارات واختيار التخصص المناسب والمؤسسة التعليمية المناسبة وإرشادات عامة حول المستقبل المهني للطالب وكذلك مبادئ إدارة الوقت واستكشاف الفرص الوظيفية في التغذية والحميات وتطوير المؤسسات الإبداعية.

وأكد سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي أن المبادرات المجتمعية للجامعة تترجم رسالتها في خدمة المجتمع ونشر المعرفة بين فئاته وتعكس التزام الجامعة بتعزيز التطور الفكري الجماعي وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تساعد أفراد المجتمع على تطوير مهاراتهم الشخصية والعملية.. مشيراً إلى أن الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية مكونان رئيسيان لمجتمع المعرفة.

وعلى مدى شهر يوليو قدمت المبادرة 48 ورشة عمل 9 منها من كلية الآداب والعلوم و13 من كلية إدارة الأعمال و5 من كلية العلوم الصحية و13 من كلية الهندسة و4 من كلية القانون و4 من شؤون الطلبة. وحضر ورش العمل افتراضياً 7200 مشارك وشهدت تفاعلاً كبيراً حيث تم طرح 5000 استفسار و4500 رسالة مكتوبة ووصل عدد المشاهدات على «فيسبوك» إلى 55000 مشاهدة.

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