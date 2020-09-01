برنامج «فيزياء» جامعة الإمارات معتمد عالمياً حتى 2026

أعلنت جامعة الإمارات عن إنجاز أكاديمي جديد بحصول قسم الفيزياء بكلية العلوم على اعتماد برنامج تخصص الفيزياء من قبل لجنة اعتماد العلوم التطبيقية والطبيعية (ANSAC) في ABET حتى 30 سبتمبر 2026، ويمتد إجراء الاعتماد هذا بأثر رجعي من عام 2017، وهي وكالة اعتماد أمريكية معترف بها في الجامعات المرموقة العالمية. وقد شهد القسم مؤخراً إقبالاً كبيراً، وبات يضم ما يزيد على 180 طالباً وطالبة.

وقال الدكتور أسامة الخواجة رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم: «إن هذا الإنجاز يضمن الثقة في أن البرنامج قد استوفى المعايير الأساسية لإعداد الخريجين لدخول مجالات العلوم والتكنولوجيا المهمة ومتطلبات سوق العمل.

حيث يتمتع خريجو البرنامج الأكاديمي المعتمد من ABET بأساس تعليمي متين، وهم قادرون على قيادة الطريق في الابتكار والتقنيات الناشئة، باعتبار أن الفيزياء تعد من أهم العلوم الأساسية الداعمة للتكنولوجيا الحديثة مثل علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والحساب الكمي، وأن التقدم في هذه المجالات لا يتم إلا بفهم عميق للأسس الفيزيائية المتعلقة بها».

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