بتوجيهات الشيخة فاطمة.. فتح باب الترشح للدورة 2 لجائزة الوقاية من التنمر بالمدارس

المصدر: أبوظبي- البيان

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية لجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الجهود في توفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتحفيز المجتمع المدرسي على البذل والعطاء وخلق المنافسة الشريفة وحب التميز، وإبراز أصحاب المبادرات والأفكار الإبداعية المتميزة.

وقام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بفتح باب التسجيل على الرابط الإلكتروني bpa.scmc.gov.ae، وسيكون آخر موعد للاشتراك في الجائزة بتاريخ 30 سبتمبر 2020م.

وتتضمن فئات الجائزة المدارس الحكومية والخاصة والمديرين والمعلمين، ومن في حكمهم من الفنيين والممرضين والطلبة والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وأولياء الأمور.

ومن متطلبات الترشح للجائزة أن تكون المدارس سواء الحكومية أو الخاصة أو المعلمين والفنيين لهم مشاركات بمبادرات متميزة للحد من التنمر، وفي ما يخص ترشح الطلبة فإنه ينبغي منهم توضيح مشاركتهم بتصميم وتنفيذ مبادرات أو نشاطات خاصة بهم حققت نجاحاً في الحد من التنمر، وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركتهم في برامج الوقاية من التنمر سواء كانت بالدعم أو المشاركة المتميزة والإيجابية.

مبادرات

ويشترط على جميع الفئات في حال الترشح أن تكون المشاركة بالمبادرات والمشاريع، التي تمت خلال 2019 و2020. وسيتم تقييم المرشحين خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال المقابلات التقييمية والاطلاع على الأدلة الداعمة للمعايير والجهود المبذولة، وسيقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإعلان عن النتائج، وتكريم الفائزين في احتفال رسمي في 20 نوفمبر المقبل، والذي يصادف يوم الطفل العالمي.

برنامج

كان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد نفذ سابقاً برنامجاً تدريبياً للوقاية من التنمر في المدارس، وتم تطبيقه على 64 مدرسة في الدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي و(يونيسيف)، وحقق هذا البرنامج نجاحاً في تخفيض حالات التنمر في المدارس.

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