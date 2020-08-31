وزارة التربية تطبع 8 ملايين و600 ألف كتاب للفصل الدراسي الأول

المصدر: وام

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من طباعة 8 ملايين و600 ألف كتاب للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020/2021، ضمن معايير بيئية راعتها الوزارة، بحيث تسهم في مجمل الجهود الوطنية الرامية للتقليل من البصمة الكربونية للدولة، إذ اعتمدت طباعة الكتب باستخدام ورق صديق للبيئة بنسبة 100%.

وبلغت عدد العناوين التي قامت الوزارة بطباعتها والتي أتاحتها بشكل إلكتروني 925 عنواناً بواقع 516 عنواناً مطبوعاً و409 عناوين أتيحت بشكل إلكتروني، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير كل ما يلزم لتحقيق بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلبة الاستفادة من الكتب الالكترونية المتاحة عبر منصة الوزارة، إلى جانب توفير الكتب الورقية لتلبية الاحتياجات التعليمية للطلبة.

وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامة كل أعضاء المجتمع التربوي، إذ راعت الوزارة كل الاشتراطات الصحية خلال شروعها بالاستعدادات اللازمة لانطلاق الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2020/2021، بما يضع السلامة العامة على رأس الأولويات مع ضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام خلال مختلف تفاصيل اليوم الدراسي.

وأوضح أن وزارة التربية اعتمدت طباعة الكتب باستخدام الورق الصديق للبيئة بنسبة 100%، بدءاً من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي، وذلك رغبة منها في المساهمة بالتقليل من الآثار البيئية السلبية المرتبطة باستخدام الورق العادي، وبما يدفع قدما بالجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على البيئة عبر استخدام التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات التي يمكن توظيفها بها.

وقال إن الوزارة وتماشيا مع حرصها على سلامة الطلبة ومراعاة لأعلى المعايير الصحية الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلبة وضعت عدة خطوات لتسليم الكتب للطلبة حيث يتم تعقيم الكتب في المطبعة، وبعد ذلك يتم وضعها في مغلف يتم تعقيمه مسبقاً، وتعقم أيضاً بعد وضعها في المغلف ويتم تسليمها للمدارس التي تقوم بدورها بتسليم الكتب للطلبة المنتظمين في الدوام المدرسي وبخصوص الطلبة الذي يدرسون عن بعد تقوم إدارات المدارس بالتواصل مع أولياء أمورهم لتسليمهم الكتب.

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