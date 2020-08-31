جامعة الفلاح، تطبق نظام "التعلم عن بُعد" خلال الفصل الدراسي الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة الفلاح عن تطبيق نظام "التعلم عن بُعد" في جميع المساقات النظرية، ونظام التعليم "الهجين" في المساقات العملية والتطبيقية لمواد الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجديد 2020-2021 والذي انطلق يوم الاحد 30اغسطس 2020،

وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عدي عريضة الدكتور أن هذا القرار جاء بناءً على جود وتوفر بنية تقنية رقمية مميزة في جامعة الفلاح مكنتها من التواصل والتفاعل بصورة ميسرة مع الطلبة" مشيراً الى ان الجامعة تسعى الى تحقيق إجراءات احترازية ووقائية دقيقة ومكثفة ضد جائحة "كوفيد-19" تضمن بها سلامة جميع الطلبة والعاملين في الجامعة مما يجعل سير العملية التعليمية اكثر امانا.

فيما اضاف الاستاذ الدكتور أمجد الناصر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية :بما يتعلق بالامتحانات التقويمية التي تتطلب وجود الطلبة في الحرم الجامعي، سيتم الإعلان عن الطريقة المناسبة لإجراء الامتحانات، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حال عقد الامتحان داخل حرم الجامعة".

موضحاً ان تطبيق هذا النظام يأتي وفق توجهات الدولة بالاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وتماشياً مع خطط وزارة التربية والتعليم، حيث اننا على ثقة من نجاح العملية التعليمية في جميع الظروف عبر تقديم تعليم متميز وبجودة عالية.

مؤكداً أن قرار الجامعة بالتعليم عن بُعد سيطبق على الفصل الدراسي الأول مع الأخذ المطلق بشرطين أساسيين وهما: "الوقاية الصحية وجودة التعليم".

وتضم جامعة الفلاح 3 كليات وهي كلية إدارة الأعمال، وكلية القانون، وكلية الاتصال الجماهيري، تهدف من خلالها إلى تعزيز العملية التعليمية والسير على نهج راسخ في إثراء المنظومة التعليمية ونقل المعرفة ونشر العلوم في الإمارات والمنطقة.

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