سلطان القاسمي يعتمد المنح الدراسية المرفوعة من الديوان الأميري

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة المنح الدراسية للطلاب والطالبات ممن تقدموا للحصول عليها من الديوان الأميري بالشارقة وتنطبق عليهم شروط الحصول على المنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس لفصل الخريف من العام الدراسي 2020 / 2021م.

وقد بلغ إجمالي عدد المنح المعتمدة من سموه 1196 منحة دراسية في كل من جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة.

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