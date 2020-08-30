جامعة خليفة تطلق البرنامج التعليمي المسرع لمرحلتي البكالوريوس والماجستير

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، البرنامج التعليمي المسرع، بهدف تسريع ودمج مختلف المستويات التعليمية من خلال توفير الفرص للمتفوقين من طلبة المرحلة الدراسية الثانوية للبدء بدراسة مواد من مرحلة البكالوريوس، للحصول على ساعات معتمدة تضاف إلى رصيد دراستهم في مرحلة البكالوريوس.

وبموجب البرنامج يحصل طلبة البكالوريوس المتميزون على فرصة دراسة مواد من برنامج الماجستير للحصول على ساعات معتمدة تضاف إلى رصيدهم في دراسة برنامج الماجستير، ما يتيح الفرصة للطلبة المتفوقين الحصول على شهاداتهم في مدة أقصر.

وفي هذا الصدد تعاونت جامعة خليفة مع وزارة التربية والتعليم لاختيار الطلبة المتفوقين من الصفين الـ(11) والـ( 12) للانضمام لهذا البرنامج الثنائي، والذي يتيح لهم أخذ مادة واحدة في كل فصل دراسي خلال العام الأكاديمي 2020-2021.

وتم اختيار 18 من الطلبة المتفوقين كونها دفعة أولى بعد أن أظهروا تميزاً في أداء امتحانات المستوى والمقابلات الشخصية للانضمام إلى البرنامج الجديد في الفصل الأكاديمي الأول.

وعرضت على الطلبة مجموعة مختارة مكونة من خمس مواد ليتم الاختيار من بينها، وتشمل تلك المواد مادة التفاضل والتكامل والفيزياء ومقدمة إلى البرمجة «سي++ أو مات لاب»، وإضافة للدفعة الأولى يتوقع انضمام المزيد من طلبة الثانوية العامة في الفصل الأكاديمي الثاني.

من ناحية أخرى يتيح برنامج ماجستير العلوم «4 + 1» المسرع لطلبة البكالوريوس المتفوقين في كلية الهندسة من بدء دراسة الماجستير أثناء دراسة البكالوريوس.

ومن خلال خيار برنامج ماجستير العلوم المسرع يمكن للطالب المتحفز والطموح، وبمساعدة مستشاره الأكاديمي الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير خلال فترة قياسية مدتها خمس سنوات، حيث يستهدف البرنامج المسرع الطلبة، الذين توفر لهم درجة الماجستير الإعداد اللازم لتحقيق أهدافهم المهنية أو لمتابعة دراستهم، والحصول على درجة الدكتوراه.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «إن برنامج الماجستير المسرع في جامعة خليفة يمكن الطلبة المتفوقين من البدء في رحلتهم بالتعليم العالي، ما يسهم في توفير الجهد والوقت».

وأضاف «من خلال هذا البرنامج توفر جامعة خليفة للطلبة من المرحلة الثانوية والجامعية فرصة مواصلة دراستهم وصولاً إلى مرحلة الماجستير، وذلك لتأهيلهم لرفد سوق العمل أو مواصلة رحلتهم نحو الحصول على درجة الدكتوراه في أقل وقت ممكن».

ورحب بالطلبة الـ 18 الجدد، الذين سجلوا بالبرنامج الأكاديمي الثنائي، والذي سيشجع الطلبة المؤهلين والشغوفين لمواصلة الدراسة والحصول على شهاداتهم العالية، من خلال تقديم خيار المسار السريع لهم.

وتتطلب شروط القبول في برنامج ماجستير العلوم المسرع أن يحصل الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4، وعدد ساعات معتمدة لا يقل عن 90 ساعة.

ويتم منح القبول المشروط إذا تم تقديم الطلب خلال السنة الثالثة لطالب البكالوريوس، مع مراعاة أن يستوفي الطالب جميع متطلبات القبول لبرنامج الماجستير، بما في ذلك إكماله لبرنامج البكالوريوس قبل الحصول على القبول الكامل في برنامج الماجستير.

ويمكن للطالب التسجيل لمدة تصل إلى ست ساعات معتمدة من المقررات الدراسية لمستوى الماجستير، والتي يمكن استخدامها ساعات معتمدة من المقررات الاختيارية أثناء البكالوريوس، كما ستحتسب مواد مستوى الماجستير التي يتم دراستها خلال السنة الأخيرة للبكالوريوس من مقررات برنامج الماجستير المسرع، بشرط أن يحصل الطالب على درجة «B» على الأقل في تلك المواد.

ومن خلال كلياتها الثلاث- كلية الهندسة وكلية الآداب والعلوم وكلية الطب والعلوم الصحية- تقدم جامعة خليفة حالياً 16 برنامجاً لدرجة البكالوريوس و17 برنامجاً لدرجة الماجستير بالإضافة إلى ثلاثة برامج للحصول على درجة الدكتوراه، تشمل 12 تخصصاً.

وتضم جامعة خليفة أيضاً ثلاثة معاهد بحثية- معهد مصدر والمعهد البترولي ومعهد الروبوت والأنظمة الذكية بالإضافة إلى 20 مركزاً بحثياً رئيساً لإجراء أبحاث متطورة في مجالات الأنظمة الذكية والروبوتات والطاقة النظيفة والهيدروكربونات والفضاء فضلاً عن التحديات ذات أولوية استراتيجية للدولة.

وتمتلك الجامعة محفظة ملكية فكرية قوية تشمل 167 براءة اختراع تم إصدارها، ما يجعلها الأعلى بين جامعات الدولة، بالإضافة إلى 228 طلب براءة اختراع، تم تقديمها جاءت نتيجة 417 كشف اختراع قدمته الجامعة.

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