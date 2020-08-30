تخريج برنامج التدريب الصيفي لطلاب شرطة المستقبل

المصدر: عجمان - البيان

شهد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، حفل تخريج منتسبي برنامج التدريب الصيفي لطلاب شرطة المستقبل الـ 21 للذكور والثالث للبنات، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد بحضور العقيد الشيخ عبدالله سعيد النعيمي مدير مركز تدريب الشرطة، والدكتور المستشار إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة، والسادة الضباط المشرفين وأعضاء اللجنة المنظمة وذوي الطلبة المشاركين في الدورة. وتضمن برنامج الحفل كلمة القائد العام عبر فيها عن فخره واعتزازه بالأشبال من الذكور والإناث، وقال: «إن برنامج شرطة المستقبل جاء امتثالاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودعماً لجهود وزارة الداخلية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في دعم أجيال المستقبل وتعزيز أمنهم وقدراتهم ومهاراتهم ورؤيتهم المستقبلية، مقدماً جزيل الشكر والتقدير لبرنامج الشيخ خليفة للتمكين «أقدر» وجميع الجهات والمؤسسات الداعمة».

ومن جانبه أكد العقيد الشيخ عبدالله سعيد النعيمي، مدير مركز التدريب: «أن شرطة عجمان حرصت على إثراء البرنامج التدريبي لشرطة المستقبل ببرامج متنوعة تدعم مهارات وقدرات ومعارف الطلبة المنتسبين».

وعبر الدكتور المستشار إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، عن سعادته وفخره بمشاركة برنامج أقدر في البرنامج، وأشاد بالتزام الطلبة وتفاعلهم مع البرنامج الغني بالعلم والمعرفة والثقافة، وأثنى على جهود اللجنة المنظمة المتميزة والمشرفين على الدورة، متمنياً لهم مسيرة حافلة بالتميز.

كما تم عرض فيديو توثيقي عن برنامج دورة شرطة المستقبل أظهر فقرات البرنامج اليومية المتنوعة، التي شملت التدريبات الرياضية والعسكرية، وشرح آلية فك وتركيب السلاح مدعمة بتقنيات 3D، إضافة إلى محاضرات ثقافية وورش عمل وزيارات تعريفية وفقرات ترفيهية، وأبرز خلالها الطلبة المشاركون تفاعلهم واهتمامهم وسعادتهم بالبرنامج.

وفي ذات السياق تم عرض لقاءات مع عدد من الطلاب والطالبات المنتسبين، عبّروا فيها عن سعادتهم في المشاركة بالدورة وكيف استفادوا من البرنامج المتميز والمتنوع، وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لشرطة عجمان والقائمين على برنامج التدريب، إضافة إلى عرض كلمات شكر وتقدير من أعضاء فريق دورة شرطة المستقبل للطلاب على انتسابهم والتزامهم الرائع طيلة أيام الدورة، متمنين لهم مستقبلاً باهراً حافلاً بالنجاح والتميز.

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