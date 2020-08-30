خريجة من «نيويورك أبوظبي» تحصل على منحة كورية مرموقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، أمس، عن حصول إيما كاي توتشي خريجة دفعة عام 2020 على منحة كوريا العالمية المرموقة، وهي منحة دراسية ممولة بالكامل من قبل وزارة التعليم في كوريا الجنوبية. وتستعد توتشي للسفر إلى مدينة دايغو لدراسة اللغة والثقافة الكورية لعام كامل قبل أن تنتقل إلى مدينة سيئول لاستكمال دراسة الماجستير.

وتعتبر توتشي أولى طلاب الجامعة، التي رشحت للحصول على منحة كوريا العالمية، وتخرجت في جامعة نيويورك أبوظبي بتخصص في السينما والإعلام الجديد، ولديها شغف في فهم كيفية تأثير تقنيات الوسائط الجديدة على العلاقات السياسية بين الدول. واتخذت إيما، أمريكية الأصل، قرارها بالتعمق في التقاليد الثقافية واللغوية لدول أخرى، وذلك بعد تجربتها في إمارة أبوظبي التي تمثّل حلقة وصل بين حضارات العالم، واختلاطها بمجموعة من الطلاب من مختلف الجنسيات، خلال تجربتها الدراسية في جامعة نيويورك أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز