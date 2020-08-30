«أمريكية رأس الخيمة» تحصل على «آيزو» في الجودة الإدارية

المصدر: رأس الخيمة - وام

حصلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو ISO 9001: 2015، في مجال الجودة الإدارية، وخدمات الدعم الإداري التي تقدمها، حيث تغطي هذه الشهادة مجالات تكنولوجيا المعلومات والموارد المالية والبشرية والمشتريات وإدارة المرافق.

ويأتي منح هذه الشهادة للجامعة، نتيجة لاستيفائها معايير الجودة الشاملة في خدماتها الإدارية، ونتيجة للتطوير والتحسين المستمر لأدائها الإداري، وزيادة الإنتاجية، وتقديم أفضل الخدمات لعملائها وشركائها، وكذلك تطبيق الفكر الاستراتيجي في تحقيق أهداف الجامعة.

وأكد البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أن: «الجامعة حريصة باستمرار على جودة عملياتها ومطابقتها لمعايير شهادة «الأيزو ISO»، حيث يتم باستمرار متابعة استيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها، وهذا من خلال مكتب الاستراتيجية المؤسسية والتميز، الذي يبذل جهوداً كبيرة مع مختلف الأقسام والكليات في الجامعة، من أجل تطوير أدائها الإداري، وضمان جودته، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة التعليم التي تقدمه الجامعة للطلبة ومختلف أفراد المجتمع». وبحصول الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على شهادة «الأيزو»، فإنها تضيف ذلك إلى نجاحاتها المحققة مؤخراً، إذ تعتبر هذه الشهادة الأحدث في سلسلة الشهادات والتراخيص والاعتمادات التي نجحت الجامعة في تحقيقها.

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