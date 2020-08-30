خريجات جامعة محمد بن راشد للطب سند للوطن في مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

أشادت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالمساهمات المهمة، التي قدمتها خريجات الجامعة في مختلف المجالات الطبية، وعلى رأسها جهود الاستجابة لجائحة «كوفيد 19»، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي تحتفي به الدولة هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن».

وقال الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» بدبي: «نفخر بالدور الكبير، الذي قدمه خريجو وأسرة الجامعة من خلال توليهم مسؤوليات مختلفة، ضمن مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» بدبي، وفي إطار هذه الجهود، أظهرت المرأة الإماراتية تفانياً وإخلاصاً كبيرين في أداء المهام الموكلة لها، واليوم يسعدنا أن نحتفي بالجهود العظيمة، التي بذلتها خريجات الجامعة ضمن فريق عمل المركز، حيث لعبن دوراً محورياً في خط الدفاع الأول، ليثبتن التزامهن في خدمة الوطن. وفي يوم المرأة الإماراتية لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والعرفان لجميع سيدات الإمارات لمساهماتهن الجليلة في خدمة المجتمع».

تجربة استثنائية

وقالت الدكتورة أسماء خليفة الحمودي، أخصائية أمراض وجراحة اللثة في وزارة الصحة، وخريجة ماجستير أمراض اللثة من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «التحقت خلال أزمة جائحة «كوفيد 19» بفريق عمل الخط الساخن للتعامل مع جائحة «كوفيد 19»، وأعتبر هذه الفترة تجربة استثنائية في مسيرتي المهنية، إذ استشعرنا من خلالها كل المعاني والمشاعر الإنسانية لعملنا في القطاع الصحي، ففي مثل هذه الظروف ننسى الأنا، ونعمل من أجل الوطن حتى وإن طالت ساعات العمل، فالهدف واضح ومشرق أمام أعيننا بأن نخرج من هذه الجائحة ووطننا بخير وعافية، فلا ساعات عمل ولا أوقات ولا قيود للجهد المبذول. وفي هذه الفترة كان الدعم والاحتواء والرسائل الإيجابية، التي تبثها قيادتنا الرشيدة دافعاً لنا لمواصلة العمل».

رد الجميل

وقالت الدكتورة دينا منصور محمد طاهر أحمد، أخصائية طب أسنان الأطفال في هيئة الصحة بدبي، وخريجة ماجستير طب أسنان الأطفال من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «شاركت في فريق الاستقصاء وجمع البيانات ضمن فريق عمل الخط الساخن للتعامل مع جائحة «كوفيد 19». واستشعرت وزميلاتي المسؤولية التي نتحملها، إذ كنا ننظر لعملنا على أنه أقل ما يمكن أن نقدمه كوننا إماراتيات لرد الجميل لمجتمعنا في هذه الأوقات الصعبة. إنه واجب وطني وإنساني ينبع من قيم العطاء والتميز، التي رسختها فينا جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية».

كفاءات

وفي ضوء شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام، حرصت الجامعة على تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية من خريجات وموظفات من أجل أن يكونو عنصراً فعالاً في مسيرة الدولة لمواجهة جائحة "كورونا" وتحقيق المزيد من التقدم والدعم للمجتمع العلمي ككل.

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